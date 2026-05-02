Ventimiglia, rissa nella notte del 25 aprile: tre arresti dopo l’intervento dei Carabinieri

Tre persone sono state arrestate dai militari dell’Arma dei Carabinieri a Ventimiglia in seguito a una rissa avvenuta nella notte del 25 aprile. L’intervento è scattato dopo una segnalazione che indicava una lite in corso in Passeggiata Oberdan. I militari, giunti sul posto, hanno individuato tre uomini coinvolti, trovati in stato di ubriachezza.

Durante le operazioni di contenimento e identificazione, i tre hanno opposto resistenza, causando lievi ferite a due carabinieri. Gli uomini sono stati quindi bloccati e accompagnati in caserma per gli accertamenti.

Si tratta di un cittadino italiano di 42 anni con precedenti di polizia, di un cittadino marocchino di 28 anni senza fissa dimora e con precedenti e di un cittadino algerino di 31 anni, irregolare sul territorio nazionale e anch’egli senza fissa dimora.

Al termine delle procedure, i tre sono stati arrestati in flagranza per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciati per rissa; per il cittadino algerino è scattata anche la denuncia per ingresso illegale nel territorio dello Stato. A loro carico è stata inoltre contestata la sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta. Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria con rito direttissimo.