Ventimiglia, sequestrata merce contraffatta durante i controlli al mercato del Primo Maggio

Un ingente quantitativo di merce contraffatta è stato sequestrato dalla Polizia di Stato durante i controlli svolti in occasione del mercato settimanale di Ventimiglia nel giorno del Primo Maggio, caratterizzato da una forte presenza di visitatori, molti dei quali provenienti dalla Francia.

L’intervento è stato effettuato nell’ambito dei servizi di ordine pubblico disposti dal Questore di Imperia. Dopo attività di osservazione e appostamento sul lungomare, in particolare nelle zone di passeggiata Oberdan e Trento-Trieste, gli agenti hanno individuato un gruppo di venditori in possesso di numerosi articoli ritenuti contraffatti pronti per la vendita.

Tra la merce sequestrata figurano borse, magliette, cinture, occhiali, berretti e portafogli riportanti marchi di note case di moda come Gucci, Louis Vuitton, Hermès, Emporio Armani, Moschino, Chanel, Moncler, Prada, Yves Saint Laurent e Dior. Considerata l’elevata affluenza di persone, gli operatori hanno agito con cautela riuscendo a recuperare e sequestrare l’intero materiale, mentre i venditori si sono allontanati tra le vie limitrofe.

Le autorità ricordano che la contraffazione comporta danni economici per il commercio regolare e possibili rischi per la salute dei consumatori. È inoltre prevista una sanzione amministrativa fino a 7.000 euro anche per gli acquirenti di prodotti falsi.