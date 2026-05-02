Sanremo piange Edoardo Mori, volto molto noto del commercio e dello sport matuziano

Lutto nel mondo del commercio e dello sport sanremese. È prematuramente scomparso, questa mattina all'età di 64 anni Edoardo Mori, volto noto della città dei fiori sia per l'attività che svolgeva insieme alla moglie Daniela in corso Garibaldi che per l'impegno sportivo in diverse società, sviluppato nel corso degli anni.

Appassionato di calcio, è stato anche arbitro a buoni livelli, calcando molti campi della provincia e della regione. Con la moglie Daniela ha condotto per alcuni decenni il notissimo 'Pastificio Arrigo' di corso Garibaldi, tra l'altro anche fornitore di moltissimi ristoranti ed esercizi della città dei fiori. È stato dirigente di alcune società sanremesi, in particolare la Carlin's Boys Ed ha anche fatto parte della squadra mauriziana di Subbuteo del Master Sanremo.

Edo, come tutti lo chiamavano, lascia la moglie Daniela, la figlia Laura, il fratello Germano ed il genero Walter oltre ai due adorati nipotini. Lascia un grande vuoto a tutti per il suo animo buono e il suo fare sempre sincero con tutti. I funerali saranno celebrati lunedì prossimo alle 11, alla chiesa degli Angeli di corso Garibaldi.