Furto su auto in notturna: arrestato 50enne a Sanremo

La Polizia di Stato di Sanremo nella notte del 27 aprile ha tratto in arresto un uomo di 50 anni, cittadino straniero, con l’accusa di furto aggravato su autovettura.

L’episodio è avvenuto nella notte del 27 aprile durante un servizio di controllo del territorio in via Martiri della Libertà. L’attenzione degli agenti della Squadra Volante è stata richiamata dall’allarme acustico e visivo proveniente da un’auto parcheggiata nella piazza del mercato. Alla vista della pattuglia, un uomo ha chiuso rapidamente la portiera del veicolo e si è allontanato con passo svelto, insospettendo gli operatori.

Dopo aver constatato che il vetro di una portiera era stato infranto, gli agenti hanno raggiunto e fermato il sospetto, trovandolo in possesso della punta di un trapano e di diverse monete. Le successive verifiche attraverso le immagini di videosorveglianza comunale hanno confermato la dinamica: l’uomo aveva rotto il vetro dell’auto con l’utensile per poi impossessarsi del denaro custodito all’interno. Le monete sono state restituite al legittimo proprietario dopo la formalizzazione della denuncia.

Dopo il giudizio per direttissima, il giudice del Tribunale di Imperia ha convalidato l’arresto, imponendo all’indagato l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Il 50enne è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Imperia poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.