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Al Direttore | 23 aprile 2026, 07:11

Sanremo, muretto pericolante e strada danneggiata in via Panizzi: cresce la preoccupazione dei residenti

Segnalazioni ignorate da un anno: area transennata ma ancora rischiosa, criticità anche per la sicurezza stradale

Muretto pericolante e aiuola da pulire. È questa la segnalazione di alcuni residenti e di genitori che portano i giovani a scuola in fondo a via Panizzi a Sanremo.

La segnalazione del degrado era stata fatta già lo scorso anno ma, a parte un po’ di pulizia all’interno dell’aiuola, nulla sarebbe stato fatto. La stessa è stata recintata con una plastica rossa da cantiere ma il muro sottostante risulta sempre pericolante.

Nella stessa segnalazione viene evidenziato come gli alberi delle scuole vicine hanno distrutto la strada rendendo pericoloso il passaggio soprattutto per le moto.

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