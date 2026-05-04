Sanremo, marciapiedi sporchi e cartelloni arrugginiti: degrado davanti a Villa Ormond, un cittadino lancia l'allarme

"Vorrei segnalare una situazione di degrado urbano che interessa il tratto compreso davanti a Villa Ormond e fino alla zona di San Martino, a Sanremo. Le foto che invio mostrano chiaramente marciapiedi sporchi, rifiuti abbandonati e pannelli per le affissioni in condizioni molto deteriorate, con manifesti strappati e strutture arrugginite. Passeggiare lungo quel tratto, soprattutto nelle ore di maggior afflusso, dà l’impressione di una zona trascurata, nonostante la sua vicinanza a punti di interesse e a uno dei parchi più belli della città.

Con questa segnalazione desidero semplicemente richiamare l’attenzione su un problema che, con un intervento mirato di pulizia e manutenzione, potrebbe essere risolto rapidamente, restituendo decoro a un’area importante del nostro territorio.



Un cittadino di Sanremo".