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Al Direttore | 04 maggio 2026, 13:24

Sanremo, marciapiedi sporchi e cartelloni arrugginiti: degrado davanti a Villa Ormond, un cittadino lancia l'allarme

"Rifiuti abbandonati e strutture fatiscenti in un'area vicina a uno dei parchi più belli della città. Basterebbe un intervento mirato per restituirle decoro". Foto e segnalazione arrivano alla nostra redazione

"Vorrei segnalare una situazione di degrado urbano che interessa il tratto compreso davanti a Villa Ormond e fino alla zona di San Martino, a Sanremo. Le foto che invio mostrano chiaramente marciapiedi sporchi, rifiuti abbandonati e pannelli per le affissioni in condizioni molto deteriorate, con manifesti strappati e strutture arrugginite. Passeggiare lungo quel tratto, soprattutto nelle ore di maggior afflusso, dà l’impressione di una zona trascurata, nonostante la sua vicinanza a punti di interesse e a uno dei parchi più belli della città.

Con questa segnalazione desidero semplicemente richiamare l’attenzione su un problema che, con un intervento mirato di pulizia e manutenzione, potrebbe essere risolto rapidamente, restituendo decoro a un’area importante del nostro territorio.

Un cittadino di Sanremo".

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