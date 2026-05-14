Piazza Muccioli, parcheggio moto nel caos: accessi bloccati e manovre impossibili ogni giorno (Foto)

Nel parcheggio moto di Piazza Muccioli si vive ormai una situazione diventata insostenibile per molti utenti. A denunciarlo è il lettore Massimo, che segnala come il corridoio di accesso e di manovra venga quotidianamente occupato da scooter e motocicli parcheggiati senza alcun criterio, rendendo estremamente complicato entrare e uscire dall’area.

Secondo quanto raccontato, il problema si ripresenta ogni giorno: mezzi lasciati nel passaggio obbligano gli altri motociclisti a effettuare manovre al limite, spesso rischiando di urtare scooter e moto parcheggiati. Una situazione che diventa ancora più critica per chi possiede motocicli di grossa cilindrata. “Tutti i giorni la stessa identica scena: mezzi incastrati, manovre impossibili, persone costrette a fare slalom millimetrici per riuscire ad uscire dal parcheggio senza danneggiare il proprio scooter o quello altrui”, scrive il lettore. Massimo sottolinea come non si tratti di episodi sporadici, ma di una condizione ormai cronica e sotto gli occhi di tutti. Da qui la richiesta di un intervento concreto per ristabilire ordine e sicurezza nell’area.

“Basterebbe davvero poco: un semplice cartello di divieto di sosta nel corridoio di accesso, una segnaletica chiara sulla pavimentazione, controlli più frequenti”, evidenzia nella sua segnalazione. Oltre agli interventi pratici, il lettore richiama anche il tema del rispetto degli spazi comuni e del senso civico. Lasciare il proprio mezzo in mezzo al passaggio, infatti, significa creare disagi agli altri utenti e compromettere la sicurezza di chi utilizza il parcheggio.

“Il degrado urbano non nasce solo dai grandi problemi, ma anche da questi continui esempi di menefreghismo tollerato”, conclude Massimo, auspicando che la situazione di Piazza Muccioli possa finalmente attirare l’attenzione delle autorità competenti.