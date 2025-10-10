Sanremo, viabilità modificata in Valle Armea: confronto in Comune sul mantenimento dell'attuale senso unico

Si è svolta, questa mattina in comune a Sanremo, una riunione organizzata dal consigliere di opposizione Marco Damiano, in relazione alle modifiche di transito della strada che, in via Armea, dalla bretella in corrispondenza del civico 98 fino all’incrocio con via Duca d’Aosta, sia percorribile solo in salita e vicolo dei Moraglia e strada Caravelli, fino all’intersezione con via Armea.

Le modifiche sono state instaurate nei giorni scorsi, in relazione alla chiusura al traffico di via Duca D’Aosta, nel tratto compreso tra l’intersezione con l’Aurelia e il civico 3° per l’avvio dei lavori di rifacimento del muro pericolante che confina con la Statale. Per garantire la raggiungibilità in sicurezza della frazione di Poggio, dal lato di levante, il Comune ha introdotto un nuovo sistema di viabilità temporanea a senso unico ‘ad anello’.

La riunione di oggi, come detto chiesta dal consigliere Damiano, ha visto la partecipazione del sindaco Alessandro Mager, l’assessore Massimo Donzella, insieme ad un comitato di residenti ed il consigliere Alessandra Pavone. Nel corso dell’incontro si è discusso sulla possibilità che la strada, tra l’altro senza alcun nome per la toponomastica, possa mantenere il senso unico attuale.

I residenti sarebbero spaccati su questa eventualità mentre qualcuno avrebbe chiesto la possibilità di lasciare il doppio senso proprio per chi vive sulla strada. Una scelta impossibile da attuare per la pericolosità che si potrebbe registrare nel transito. Le parti si sono date appuntamento ai prossimi giorni per capire il da farsi.

La chiusura di via Duca D’Aosta, lo ricordiamo, rappresenta un passaggio fondamentale nell’ultima fase degli interventi di consolidamento dell’area La Vesca, interessata negli ultimi anni da un movimento franoso che ha richiesto opere di messa in sicurezza del versante. Sia i lavori di rifacimento del muro confinante con l’Aurelia, sia l’ordinanza che istituisce i sensi unici, avranno una durata stimata di due mesi.