Sanremo, chiusura di via Duca d’Aosta: per i consiglieri Damiano e Rodà strada alternativa poco sicura

I consiglieri comunali di Sanremo Marco Damiano e Monica Rodà manifestano la loro perplessità sulla alternativa viaria in merito alla chiusura di via Duca d'Aosta, in particolare per le condizioni in cui si trova il tratto che l'assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, insieme agli uffici, ha indicato come alternativa alla viabilità.
Secondo i due consiglieri, la via presenta numerose criticità: "Questa strada, oltre ad avere numerose curve strette in relazione alla lunghezza, ha anche delle condizioni dell’asfalto quantomeno rivedibili", sottolineano. La principale preoccupazione riguarda la sicurezza, giudicata insufficiente per sostenere un aumento del traffico dovuto alla chiusura della via principale.
"Si tratta di una strada vecchia, molto ripida, senza protezioni sul lato a valle – proseguono Damiano e Rodà – Anche con l’ipotesi del senso unico, i tornanti presenti non garantiscono la sicurezza necessaria".
I consiglieri puntano il dito contro la mancanza di una pianificazione preventiva: "Sarebbe stato opportuno intervenire anzitempo sull’asfalto e migliorare le condizioni generali della strada, prima di destinarla a un ruolo così importante nella viabilità cittadina. Le curve senza protezioni restano comunque un rischio".