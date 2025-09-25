Sanremo: chiusura per lavori all'inizio di via Duca d'Aosta, confermato il senso unico 'ad anello' per arrivare a Poggio

Come anticipato ieri dal nostro giornale è scattata la chiusura al traffico di via Duca D’Aosta, nel tratto compreso tra l’intersezione con l’Aurelia e il civico 3A. La decisione si è resa necessaria per consentire l’avvio dei lavori di rifacimento del muro pericolante che confina con la Statale. Per garantire la raggiungibilità in sicurezza della frazione di Poggio, dal lato di levante, il Comune ha introdotto un nuovo sistema di viabilità temporanea a senso unico “ad anello”.

Le modifiche prevedono che: via Armea, dalla bretella in corrispondenza del civico 98 fino all’incrocio con via Duca d’Aosta, sia percorribile solo in salita e vicolo dei Moraglia e strada Caravelli, fino all’intersezione con via Armea, siano transitabili esclusivamente in discesa. Questa riorganizzazione del traffico consentirà di evitare incroci tra veicoli in direzioni opposte, rendendo le strade più fruibili e sicure.

La chiusura di via Duca D’Aosta rappresenta un passaggio fondamentale nell’ultima fase degli interventi di consolidamento dell’area La Vesca, interessata negli ultimi anni da un movimento franoso che ha richiesto opere di messa in sicurezza del versante. Sia i lavori di rifacimento del muro confinante con l’Aurelia, sia l’ordinanza che istituisce i sensi unici, avranno una durata stimata di due mesi.