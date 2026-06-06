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Attualità | 06 giugno 2026, 10:45

Processione da Maria Ausiliatrice a San Rocco, Vallecrosia al Mare celebra il Corpus Domini (Foto)

Attraverserà via Don Bosco, via Romana e via San Rocco

Processione da Maria Ausiliatrice a San Rocco, Vallecrosia al Mare celebra il Corpus Domini (Foto)

Vallecrosia al Mare celebra la solennità del Corpus Domini. Le parrocchie di Maria Ausiliatrice e di San Rocco si riuniranno, infatti, domenica 7 giugno alle 20.45 per la processione cittadina che da Maria Ausiliatrice giungerà a San Rocco.

Autorità civili e militari, associazioni, i bambini della prima comunione e tutta la comunità percorreranno, dunque, via Don Bosco, via Romana e via San Rocco accompagnati dalla banda di Ventimiglia.

"E' molto bella la collaborazione tra le due parrocchie" - dice don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco - "Un momento di adorazione pubblica a cui tutta la popolazione è invitata a partecipare".

 

Elisa Colli

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