Bordighera, un percorso di snorkeling tra i fondali di Capo Sant'Ampelio: dieci pannelli per scoprire il mare

Basta una maschera e un boccaglio per partire alla scoperta dei tesori nascosti del mare di Bordighera. Nei fondali di Capo Sant'Ampelio sono stati installati dieci pannelli informativi che danno vita a un originale percorso di snorkeling guidato, pensato per accompagnare residenti e turisti alla scoperta della ricca biodiversità marina che caratterizza questo tratto di costa. Le illustrazioni raffigurano alcune delle specie animali presenti nell'Area di Tutela Marina locale e trasformano una semplice nuotata in un'esperienza immersiva, educativa e coinvolgente, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico alla conoscenza dell'ecosistema marino e sensibilizzare alla sua tutela.

L'iniziativa rientra nel progetto "Bordighera Blu Park", ideato dall'European Research Institute insieme alla biologa marina Monica Previati e realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. Il progetto è stato finanziato con 100mila euro su un investimento complessivo di 141mila euro, nell'ambito del bando "Simbiosi", in collaborazione con il Comune di Bordighera. Oltre all'allestimento del percorso subacqueo, il programma prevede una serie di eventi e attività dedicate alla divulgazione scientifica e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico cittadino, con l'intento di far conoscere sempre di più la straordinaria ricchezza dei fondali bordigotti.

A seguire da vicino le operazioni di installazione dei pannelli è stata l'assessore comunale all'Ambiente, Margherita Mariella, che ha sottolineato il valore dell'iniziativa per il territorio. "Il mare non è soltanto una spiaggia o un luogo in cui rilassarsi, ma è un mondo straordinario da scoprire. Quello di Bordighera è un patrimonio meraviglioso e questo progetto offre a tutti la possibilità di conoscerlo da vicino", ha dichiarato l'assessore. "Ringrazio la dottoressa Monica Previati per il lavoro svolto, per l'impegno e per l'entusiasmo che riesce a trasmettere attraverso la sua instancabile attività di divulgazione. Invito residenti e turisti a tuffarsi nel nostro mare e a seguire il percorso sottomarino, per comprendere la straordinaria ricchezza dei nostri fondali. Sono convinta che la conoscenza rappresenti un valore aggiunto e, al tempo stesso, un invito a rispettare l'ambiente e ad amarlo ancora di più".