Oasis Cafè Colombia, progetto sociale e solidale: incontro di formazione a Ventimiglia (Foto)

"Dietro una semplice tazzina di caffè può nascondersi un universo fatto di persone, storie, sacrifici e sogni. Un mondo che molti di noi sfiorano ogni giorno senza conoscerlo davvero. Eppure basta aprire una porta, ascoltare un racconto, osservare un chicco tra le mani, per scoprire che il caffè non è soltanto una bevanda: può diventare uno strumento di cambiamento sociale". È quanto hanno sperimentato i volontari di Oasi Angeli di Pace che hanno partecipato mercoledì scorso all'incontro di formazione organizzato presso Coffell di Ventimiglia, dove Claudia e Fulvio hanno guidato i presenti in un affascinante viaggio alla scoperta della cultura del caffè, della sua qualità e del valore umano che si cela dietro ogni raccolto.

Un'esperienza che ha lasciato il segno, facendo nascere una domanda semplice ma profonda: "quanti dei caffè che beviamo ogni giorno sappiamo davvero assaporare?". Tra aromi, degustazioni e racconti provenienti dalle terre di coltivazione, i partecipanti hanno scoperto che la qualità di un caffè non si misura soltanto dal gusto ma anche dalla storia che porta con sé. Una storia che, nel caso di Oasis Cafè, profuma di solidarietà, dignità e speranza. Un caffè che cambia il destino di intere comunità.

Il progetto Oasis Cafè, promosso in collaborazione con l’Associazione Oasis For Peace di Monaco e Oasi Angeli di Pace ETS, nasce da una missione tanto coraggiosa quanto concreta: contribuire alla trasformazione di alcune piantagioni di coca in Colombia in coltivazioni di caffè di altissima qualità. Il caffè viene tostato a Ventimiglia nella torrefazione Coffeel e confezionato in capsule per la Nespresso, cialde 44mm, macinato e in grano.

Un percorso che offre alle famiglie locali un'alternativa legale e sostenibile, creando opportunità di lavoro dignitose e garantendo ai bambini la possibilità di crescere in un contesto più sicuro, lontano dalla violenza e dall'illegalità. Ogni chicco di Oasis Cafè racconta quindi una doppia eccellenza: quella di un prodotto selezionato e curato con attenzione artigianale e quella di un progetto sociale che restituisce futuro a intere comunità.

"L'incontro di Ventimiglia ha dimostrato come la conoscenza possa trasformare un semplice gesto quotidiano in una scelta consapevole. Bere un caffè significa anche scegliere quale economia sostenere, quale modello di sviluppo incoraggiare e quale futuro contribuire a costruire" - dicono i volontari di Oasi Angeli di Pace - "Grazie alla passione e alla competenza di Claudia e Fulvio, i partecipanti hanno potuto comprendere il percorso che porta il chicco dalla pianta alla tazzina, imparando a riconoscere qualità, aromi e caratteristiche che distinguono un caffè d'eccellenza. Ma soprattutto hanno scoperto che esistono prodotti capaci di coniugare qualità straordinaria e impatto sociale positivo".

Oasis Cafè non è soltanto un marchio. È un ponte tra mondi lontani, un gesto di solidarietà che attraversa continenti e un esempio concreto di come il commercio possa diventare strumento di pace. In un tempo in cui spesso prevalgono indifferenza e consumi frettolosi, iniziative come questa ricordano che dietro ogni prodotto ci sono persone, famiglie e comunità che attendono un'opportunità. E forse il vero sapore di questo caffè non è soltanto quello che si percepisce al palato ma quello che rimane nel cuore: il gusto della speranza, della solidarietà e della possibilità di costruire un futuro migliore, un chicco alla volta. Perché quando il caffè incontra la solidarietà, ogni tazzina diventa un seme di cambiamento.