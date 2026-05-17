“Rifiuti accumulati da mesi alla spiaggia di Termini”: la segnalazione di un residente tra Ospedaletti e Bordighera

“Una situazione deprecabile che va avanti da mesi”. È la segnalazione inviata alla nostra redazione da un residente di Coldirodi, che punta l’attenzione sulle condizioni della spiaggia di Termini, conosciuta anche come spiaggia del Giunchetto, situata al confine tra i Comuni di Ospedaletti e Bordighera.
Secondo quanto riferito dal lettore, sull’arenile sarebbero presenti da tempo accumuli di rifiuti di vario genere raccolti direttamente dai frequentatori della spiaggia, ma mai rimossi.
“La spiaggia è regolarmente frequentata anche nella stagione invernale – scrive – naturalmente con numeri inferiori rispetto all’estate, ma sono mesi che non viene ripulita da immondizia di ogni genere”.
Il materiale raccolto sarebbe stato accatastato nell’area normalmente utilizzata durante la stagione estiva come punto di raccolta temporaneo dei rifiuti.
“Con i forti venti c’è il rischio che tutto venga nuovamente ributtato in mare”, sottolinea ancora il residente, evidenziando anche il mancato intervento da parte degli enti competenti.
Lo stesso cittadino ricorda inoltre come un problema analogo fosse già stato segnalato lo scorso anno. “Dopo la pubblicazione della segnalazione – racconta – nel giro di due giorni il Comune di Ospedaletti aveva provveduto alla rimozione”.