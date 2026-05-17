Taggia Arma, doppia segnalazione sul degrado urbano: rifiuti nel torrente e pensilina vandalizzata

Due segnalazioni fotografiche mettono in evidenza una situazione di degrado crescente nel cuore di Taggia Arma, tra il greto del torrente Argentina e una delle fermate dell’autobus più frequentate della zona.

Nel tratto del torrente immediatamente successivo al ponte medievale a Taggia, il letto dell’Argentina appare trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto. Tra i ciottoli spiccano bottiglie di vetro spezzate, lattine, sacchetti e imballaggi di plastica, un accumulo di rifiuti che deturpa un’area storica e paesaggisticamente rilevante, oltre a rappresentare un evidente problema di inquinamento ambientale e un pessimo biglietto da visita per residenti e visitatori.

Non migliore la situazione sul fronte dell’arredo urbano. La pensilina della fermata dell’autobus davanti a Villa Boselli ad Arma risulta pesantemente vandalizzata: i pannelli di vetro posteriori sono mancanti e le superfici rimaste sono ricoperte da scritte e graffiti, compromettendo il decoro di uno dei punti più visibili e turistici della frazione.

Le segnalazioni, raccolte da cittadini preoccupati, evidenziano la necessità di un intervento tempestivo: da un lato la bonifica del torrente, dall’altro la pulizia e il ripristino della pensilina, per restituire un livello minimo di ordine e cura a due aree centrali per la vita quotidiana e l’immagine della città.

Un appello che punta a richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale sulla manutenzione ordinaria e sulla tutela degli spazi pubblici, affinché la cittadina possa presentarsi decorosa e accogliente, come merita.