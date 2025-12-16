Sanremo: lettore ringrazia medici e tutto il personale del Pronto Soccorso all'ospedale 'Borea'

Un nostro lettore, Enzo D'Agostino, ci ha scritto per ringraziare pubblicamente il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sanremo per l’assistenza ricevuta nella giornata di ieri:

"Nel pomeriggio mi sono recato presso il PS e ho avuto modo di riscontrare grande professionalità e attenzione nei confronti dei pazienti. In particolare, desidero esprimere un sentito ringraziamento al signor Fontana, in servizio al triage, per la sua competenza, la disponibilità e l’attenzione dimostrata verso noi utenti. Una persona molto preparata e capace di svolgere il proprio lavoro con umanità e precisione. Un ringraziamento va anche al dottor Scajola, che mi ha spiegato con chiarezza e cortesia la natura del mio problema, dimostrando grande professionalità e sensibilità. In un periodo in cui spesso si sentono solo critiche verso la sanità, ritengo giusto dare spazio anche alle esperienze positive e riconoscere l’impegno di chi ogni giorno lavora con dedizione al servizio dei cittadini. Grazie ancora a tutto il personale del Pronto Soccorso".