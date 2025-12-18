Nuovi ritardi per i bus di Riviera Trasporti: studenti inviperiti "Da Baragallo a10 km in un'ora e venti"

Un nostro lettore, Alessandro, ci ha scritto per segnalare i problemi dei bus di Riviera Trasporti:

“Dal Liceo Amoretti di Baragallo abbiamo impiegato 80 minuti (1h20') per percorrere neanche 10 Km. (media di 8 km all'ora, se forse i ragazzi andavano a piedi ci mettevano di meno!). Studenti che ricordo essere minorenni sono stati in piazza Colombo ad aspettare il bus per Taggia per un'ora. Gli orari non vengono rispettati, perché? Le corse delle 13.20 e delle 13.40 non sono partite, è arrivato un bus solo alle ore 14. I sindaci di Sanremo e di Taggia sono a conoscenza di questa situazione? E come possiamo insegnare ai nostri figli ad utilizzare il mezzo pubblico invece che l'auto privata per cercare di ridurre inquinamento ed emissioni se poi la situazione è questa? Hanno già tagliato le corse in passato per risparmiare, ora non sono neanche in grado di far circolare i mezzi seguendo un orario che loro hanno stabilità e pubblicato. E poi che senso ha far partire praticamente insieme le linee Andora e Taggia che per circa 10. Km fanno lo stesso itinerario?”