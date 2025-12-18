 / Al Direttore

Al Direttore | 18 dicembre 2025, 08:59

Sanremo: porto al buio da oltre dieci giorni, luci spente al sottopasso Croce Rossa e davanti al PerMare

La segnalazione di un lettore: impianti nuovi ma inattivi, cresce il malcontento per il silenzio e la mancata manutenzione dei servizi essenziali

Un nostro lettore, G.M., ci ha scritto per segnalare che da oltre 10 giorni l’illuminazione pubblica risulta completamente spenta nella zona del porto:

“Nello specifico, all’uscita del sottopasso della Croce Rossa e nell’area antistante il ‘PerMare’. Una situazione paradossale se si considera che si tratta di impianti recentemente installati. È francamente difficile accettare che, in più di 10 giorni, l’amministrazione comunale non sia stata in grado di assicurare un intervento risolutivo su un problema così evidente e delicato. Quello che colpisce non è solo il singolo disservizio, ma il silenzio e l’assoluta inerzia di chi avrebbe il dovere di vigilare sul corretto funzionamento dei servizi essenziali. Le manutenzioni in città appaiono sempre più lacunose e approssimative, e la sensazione è che manchi una reale attenzione alla quotidianità e ai bisogni concreti delle persone”.

