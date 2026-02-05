Via Dante senza mezzeria durante i lavori a Sanremo, Chiarini insiste: «Stessa larghezza di via Senatore Marsaglia»

Il nostro lettore Andrea Chiarini torna sulla questione legata alla linea di mezzeria in via Dante Alighieri a Sanremo.

Lo fa durante i lavori di installazione di un passaggio pedonale rialzato alla fine della stessa via, ovvero alla congiunzione con strada Senatore Marsaglia e all’incrocio con via Galilei. Chiarini è intervenuto più volte, sulle pagine del nostro giornale, chiedendo al comune di disegnare la linea di mezzeria.

E, da palazzo Bellevue, è arrivata la conferma che su strade come via Dante non è possibile inserirla per questioni legate alle norme nazionali. Dopo il tratto di strada Sen. Marsaglia riasfaltato e il rifacimento della segnaletica orizzontale con la linea di mezzeria, Chiarini torna alla ‘carica’, sostenendo che la larghezza delle due strada è la stessa.