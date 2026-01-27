Sanremo, dal Pronto Soccorso all’UTIC: i ringraziamenti di un paziente alla sanità pubblica per cure e umanità

Un nostro lettore, Giancarlo F., ci ha scritto per condividere un’esperienza personale e portare all’attenzione dei lettori, soprattutto in un periodo in cui si parla spesso e non sempre positivamente, della sanità pubblica:

"Nella mattinata di martedì 13 gennaio mi sono recato al Pronto Soccorso di Sanremo a causa di un dolore toracico persistente che mi destava forte preoccupazione. Dopo i primi accertamenti di base, sono stato sottoposto a una valutazione più approfondita dal cardiologo dott. Marco Giuseppe Cordero, il quale, con grande attenzione e professionalità, mi ha spiegato con chiarezza la possibile natura del problema e la necessità di un ricovero presso l’UTIC (Unità di Terapia Intensiva Coronarica). Durante la mia permanenza in questo reparto ho incontrato personale medico e infermieristico di elevata competenza, ma soprattutto ho trovato grande umanità, disponibilità all’ascolto e comprensione dello stato di fragilità che ogni paziente vive in simili circostanze. Ho ricevuto cure puntuali, spiegazioni costanti e un’assistenza che mi ha fatto sentire seguito e rassicurato in ogni momento. La degenza è durata una settimana e, fortunatamente, si è conclusa nel migliore dei modi. Un esito positivo che è anche il risultato del lavoro quotidiano, spesso silenzioso, di professionisti che svolgono il proprio compito con dedizione e senso di responsabilità. Ritengo quindi giusto esprimere pubblicamente il mio più sincero ringraziamento a tutto lo staff medico e infermieristico del Pronto Soccorso e dell’UTIC di Sanremo, per la competenza, la serietà e l’umanità dimostrate".