Sanremo, nuovo elogio per il reparto di Medicina 1: una lettera ringrazia il personale dell’ospedale Borea

Nuovo messaggio di riconoscenza che arriva da una cittadina sanremese e che, ancora una volta, mette in luce l’eccellente operato dei medici e dei paramedici dell’ospedale Borea di Sanremo. A scriverci è Monica Z., che ha voluto ringraziare pubblicamente tutto il personale del reparto di Medicina 1 per l’umanità e la delicatezza dimostrate nei suoi confronti durante il ricovero. Parole semplici ma cariche di gratitudine, che restituiscono il valore umano del lavoro quotidiano svolto all’interno del nosocomio.

Nel suo messaggio, Monica Z. cita in particolare la dottoressa Di Sazio, il dottor Trucco, la caposala, tutti gli infermieri professionali, gli operatori socio-sanitari, il personale addetto alle pulizie e, infine, “la cara Giusi della Camst”, sottolineando come ciascuno abbia contribuito, con attenzione e rispetto, a rendere più sereno un momento delicato. Non è la prima volta che dalle corsie dell’ospedale Borea arrivano testimonianze di questo tipo: segni concreti di una sanità che, nonostante le difficoltà, continua a distinguersi per professionalità, dedizione e cura della persona. Una lettera che diventa così un ringraziamento collettivo e un riconoscimento pubblico per chi, ogni giorno, lavora al servizio della comunità con competenza e sensibilità.