Sanremo, elogio al personale medico dell'ospedale nel reparto di Medicina 1: "Cura e umanità che meritano di essere riconosciute"

"Buongiorno Direttore,

torno ha scriverLe a pochi giorni dalle mie ultime righe. Come sa ho trascorso qualche giorno all'ospedale di Sanremo ricoverato in medicina 1.

Vorrei testimoniarLe con quale cura e dedizione tutto il personale medico, infermieristico e socio sanitario rivolgono le loro attenzioni ai degenti.

Nonostante, va ricordato, in Italia rispetto a molte altre realtà europee, il loro sia un lavoro decisamente sottopagato.

La mia condizione, per fortuna, non necessitava più di tante cure, ma al mio vicino di letto anziano e non più autosufficiente ho visto rivolgere, da parte di tutti, attenzioni e umanità che alle volte non vedi neanche da parte dei parenti".