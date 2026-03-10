Bus soppressi e nessun avviso in autostazione a Sanremo: la protesta di un lettore contro i disservizi di Riviera Trasporti

Un nostro lettore di Sanremo, Carmine Allocca, ci ha scritto per evidenziare una serie di problematiche legate ai bus della Riviera Trasporti, occorse oggi alla moglie che doveva tornare a casa dopo il lavoro:

“Soppressa la corsa delle 13.40 di via De Amicis e quella delle 14.30 verso San Bartolomeo, nessuno in autostazione ha comunicato ai viaggiatori in attesa se ci fossero bus sostitutivi e mia moglie è dovuta salire a piedi fino a corso Inglesi. Ci sono situazioni che non hanno spiegazione logica in una città come Sanremo, che dovrebbe essere della musica e del turismo. Ultimamente è diventato impossibile gestire il proprio tempo lavorativo utilizzando il servizio autobus. L’ho sempre usato per gli spostamenti in tutte le sedi che ho avuto nel corso degli anni, ma in questo ultimo periodo è davvero impossibile. Non solo le corse vengono cancellate per mancanza di mezzi, ma non vengono neanche rese visibili a chi è in attesa in autostazione, figuriamoci per chi ancora più ignaro ed aspetta alle fermate sparse per la città. Nessun cartello nessuna pubblicazione sul sito e nessun uso di app. Cosi capita che aspetti per un ora due mezzi soppressi e poi devi trovare altre soluzioni. Comprendo il caos ed il tentativo di chi, con pochi mezzi, cerca di tenere in piedi un servizio urbano, ma non comprendo la totale assenza di comunicazione a chi quei mezzi li usa abitualmente per recarsi da casa al lavoro. Possibile non vi sia modo di avvertire gli utenti?”