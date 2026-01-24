 / Al Direttore

Sanremo, segnalazione in Salita Ospedale: “Scavi scoperti, fango e topi. Strada pericolosa per i pedoni”

Un cittadino denuncia la situazione della scalinata che porta ai reparti ospedalieri: lavori non completati, terreno scivoloso e rischio per chi la percorre ogni giorno. “Serve un intervento urgente”

"Con la presente segnalo la situazione attuale in Salita Ospedale Sanremo strada molto praticata pedonalmente utile per raggiungere i reparti ospedalieri e il parcheggio gestito da una cooperativa. Negli ultimi giorni sono stati effettuati dei lavori con uno scavo ai lati senza coprirlo e con presenza di topi. Inoltre soprattutto quando piove si forma il fango nella scalinata dovuta a residui di sabbia non raccolta durante lo scavo che rendono la strada scivolosa e soprattutto pericolosa. Spero venga pulita al più presto prima che qualcuno si possa fare male .

Lorenzo". 

