Sanremo, segnalazione in Salita Ospedale: “Scavi scoperti, fango e topi. Strada pericolosa per i pedoni”

"Con la presente segnalo la situazione attuale in Salita Ospedale Sanremo strada molto praticata pedonalmente utile per raggiungere i reparti ospedalieri e il parcheggio gestito da una cooperativa. Negli ultimi giorni sono stati effettuati dei lavori con uno scavo ai lati senza coprirlo e con presenza di topi. Inoltre soprattutto quando piove si forma il fango nella scalinata dovuta a residui di sabbia non raccolta durante lo scavo che rendono la strada scivolosa e soprattutto pericolosa. Spero venga pulita al più presto prima che qualcuno si possa fare male .

Lorenzo".