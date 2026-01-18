Lettera sul dibattito attorno alla 'campana dei bimbi non nati': la posizione del Comitato Pro‑life

Nel pieno del dibattito cittadino sulla 'campana dei bimbi non nati' e sulle manifestazioni che nei giorni scorsi hanno animato Sanremo, arriva una lettera indirizzata al direttore da parte della professoressa Vittoria Criscuolo, vicepresidente del Comitato Pro‑life insieme. Un intervento che si inserisce nel confronto pubblico in corso, offrendo una lettura critica della protesta e ribadendo la posizione del movimento pro‑life.



"Egregio Direttore, leggo a proposito dei manifestanti contro i rintocchi della campana di Sanremo a ricordo dei bimbi abortiti in tutto il mondo, ascolto l’intervista di Mons. Suetta e poi vengo a sapere della manifestazione promossa da diverse sigle contro l’iniziativa della campana: si prospetta un presidio volto a difendere i 'diritti' delle donne di abortire liberamente i propri figli, per chiedere che cessi il rintocco della coscienza. Argomentazioni a profusione ma, in questa occasione, cadute nel nulla: si attendeva un’orda barbarica e invece 100 manifestanti! 100 secondo i giornali. Però , a prendersi la briga di contarli, a me risultano 57 in una foto, la più ampia riportata, altrove 35. La grande mobilitazione ha partorito un flop. Per contro, fioccano le lettere di sostegno a Mons. Suetta e c’è già un altro sacerdote, a Modena, che ha deciso di seguire l’esempio. Forse il 'grande movimento femminista' è sparito, non esiste più, mentre spunta all’orizzonte una forza positiva, che non urla, non aggredisce, ma argomenta e accoglie voci che si oppongono al mainstream finora dominante. È arrivato il momento di dirlo apertamente: la legge 194 è un abominio, cancella la vita dei bimbi concepiti, quasi 7.000.000 da quando è stata approvata. Distrugge la donna nella sua femminilità, lasciando una traccia di angoscia nel suo cuore: testimonianze a migliaia possono offrirne psicologi, sacerdoti, medici, amici… Toglie all’uomo il diritto di essere padre. Dopo mezzo secolo urge una riflessione, che riguarda tutti noi, credenti e non credenti. La campana di Mons. Suetta traccia la strada.



Prof. Vittoria Criscuolo

Vicepresidente Comitato 'Pro-life insieme'".

www.prolifeinsieme.it