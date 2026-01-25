Sanremo, buca profonda in Via Galileo Galilei: la segnalazione di una cittadina a pochi giorni dal Festival

"Buongiorno, in qualità di cittadina di Sanremo desidero segnalare – allegando anche alcune foto – la presenza di una profonda buca di oltre 15 centimetri nel centro della carreggiata di Via Galileo Galilei, all’altezza del civico 75.

Si tratta di una zona molto trafficata, situata all’uscita dell’Aurelia Bis del Borgo Tinasso, quindi una delle principali vie di accesso al centro cittadino e anche un importante percorso di scorrimento per chi lascia Sanremo in direzione ponente e verso il confine di Stato, utilizzato quotidianamente da residenti, turisti e vacanzieri.

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, con migliaia di visitatori in arrivo, mentre si sta procedendo alla riqualificazione e al rifacimento di Piazza Borgo Tinasso – dove si trova l’uscita dell’Aurelia Bis più vicina al centro – ritengo sarebbe opportuno e doveroso intervenire anche sulle strade di collegamento, garantendo un asfalto sicuro e decoroso.

Oltre al necessario impatto estetico per chi arriva in città, è fondamentale assicurare la sicurezza degli automobilisti e dei turisti, che non possono conoscere in anticipo le condizioni delle nostre strade.



Confido in un intervento tempestivo".