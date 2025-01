Al via il montaggio del red carpet su via Matteotti. Sull'Ariston spicca la scritta "75° Festival di Sanremo" (Foto)

Sanremo inizia a vestirsi a festa per il 75° Festival della Canzone Italiana, in programma dall'11 al 15 febbraio 2025. Questa mattina sono ufficialmente iniziati i lavori per l’installazione del celebre red carpet su via Matteotti, il percorso che accompagnerà artisti, ospiti e volti noti da piazza Colombo fino all’ingresso del Teatro Ariston.

Via Matteotti, cuore pulsante della città durante la manifestazione, si sta trasformando in un palcoscenico a cielo aperto, dove centinaia di fan e curiosi attendono ogni anno di vedere sfilare i protagonisti del Festival. Gli addetti ai lavori sono già all’opera per allestire il tappeto rosso, uno dei simboli più iconici dell’evento, che sarà completato nei prossimi giorni in tempo per accogliere il glamour della manifestazione.

Proseguono intanto i lavori in piazza Borea d’Olmo, dove si stanno ultimando le strutture che ospiteranno diverse iniziative legate al Festival. Sono già comparsi i primi glass, eleganti installazioni trasparenti che faranno da cornice agli spazi dedicati a eventi come il PrimaFestival e il DopoFestival, due appuntamenti ormai irrinunciabili per gli appassionati.

Nel frattempo, la facciata del Teatro Ariston si è arricchita della scritta ufficiale "75° Festival di Sanremo - 11-15 febbraio 2025", un richiamo che sancisce l’imminenza dell’evento. L'Ariston, centro nevralgico della manifestazione, si prepara a ospitare cinque serate di musica, spettacolo ed emozioni che catalizzeranno l’attenzione di milioni di spettatori.

Con il red carpet in fase di allestimento, le strutture di piazza Borea d’Olmo in completamento e il Teatro Ariston già adornato, oltre ai lavori in piazza Colombo per il montaggio del 'palco Suzuki', Sanremo inizia a respirare l’atmosfera del Festival. La città si prepara a diventare ancora una volta il palcoscenico della musica italiana, pronta ad accogliere pubblico, artisti e addetti ai lavori per un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese e spettacolo.