Il presidente Toti a Camporosso per sostenere il candidato sindaco Maurizio Morabito: "E' la persona giusta" (Foto e video)

"Maurizio Morabito è un amministratore di grande esperienza. Credo, quindi, che meriti il nostro sostegno. La Regione ha bisogno di amministratori bravi, capaci e dediti alle cose per poter investire sui territori in modo veloce e conoscerne i bisogni e credo che Morabito sia la persona giusta" - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, oggi pomeriggio in piazza Garibaldi a Camporosso, presenziando all'evento di presentazione della lista “SiAmoCamporosso” con la quale il candidato sindaco Maurizio Morabito si presenterà alle prossime elezioni comunali in programma l'8 e il 9 giugno.

Dopo essere stati svelati, in mattinata, nei giardini pubblici di Camporosso Mare, nel pomeriggio odierno i candidati della lista “SiAmoCamporosso” sono stati presentati ai numerosi cittadini del centro storico. Dodici le persone al fianco di Morabito: la 56enne Micaela Anceresi, impiegata di un ente locale e laureata in scienze politiche; la 48enne Domenica Arsì, impiegata nel settore del commercio e con diploma da segretaria d’azienda; il 58enne Marco Bertaina, che è stato sindaco dal 1999 al 2009 e ha un diploma di Istituto Tecnico Attività Sociali; il 56enne Davide Cappello, chef di cucina e commerciante con diploma di Istituto Tecnico Attività Ricettive Alberghiere; il 43enne Daniele Cutrona, tecnico specializzato con licenza media; la 42enne Teresa Di Geso, direttrice postale con diploma di Istituto Tecnico Ragioneria; la 63enne Roberta Fazio, imprenditrice agricola con diploma di Istituto Professionale di Stato per il commercio; la 55enne Barbara Laura, insegnante con diploma di Istituto Magistrale; il 56enne Gelsomino Lucanto, libero professionista con diploma di Istituto Tecnico Geometra; il 49enne Rocco Angelo Oliva, imprenditore agricolo con diploma d'Istituto Tecnico Agrario; la 45enne Emanuela Polidori, formatrice e consulente ambientale con diploma in scienze naturopatiche e il 49enne Gianmario Scarfò, artigiano edile con licenza media.

Tra i presenti vi erano pure diversi amministratori locali, l'assessore regionale Marco Scajola e il consigliere regionale Chiara Cerri. "Maurizio è una scelta giusta. E' una persona che conviene avere come sindaco" - ha sottolineato l'assessore regionale Marco Scajola - "Per me e per il presidente Toti è un piacere essere qui e lavorare per una Liguria che è fatta da persone che hanno davvero il cuore all'interno della politica e dell'amministrazione. A noi interessa fare il bene delle nostre comunità". L'evento si è concluso con un rinfresco.