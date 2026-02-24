Le donne immigrate protagoniste di una nuova imprenditorialità anche nella provincia di Imperia

Anche nel nostro territorio provinciale si conferma il ruolo crescente delle donne immigrate nel tessuto imprenditoriale locale, in linea con le evidenze nazionali del Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2025 realizzato dal Centro studi Idos e da CNA e presentato a Roma il 24 marzo. Secondo i dati nazionali, in meno di quindici anni le imprese immigrate femminili sono aumentate di oltre il 56%, rappresentando oggi circa un quarto delle imprese guidate da persone di origine straniera in Italia.



In Provincia di Imperia, al 31 dicembre 2024, sono 5.780 le imprese femminili registrate, pari al 23,1% del totale delle imprese attive nella provincia, con un lieve aumento rispetto all’anno precedente. Tra queste, un 17% è guidato da donne straniere, una quota più elevata rispetto sia alla media ligure (14,9%) sia a quella nazionale (12,6%). Si tratta di un segnale importante non solo in termini numerici, ma anche di integrazione sociale ed economica, considerando che l’imprenditoria femminile immigrata rappresenta una significativa risorsa per la diversificazione e la resilienza dell’economia locale. Le donne imprenditrici nella nostra provincia coprono diversi settori, dall’artigianato ai servizi, dal commercio alla ristorazione, contribuendo a consolidare un ecosistema imprenditoriale sempre più inclusivo.



Sempre dai dati della Camera di Commercio Riviere di Liguria, emerge che nella provincia di Imperia le imprese femminili straniere incidono per il 17% sul totale delle imprese “in rosa”, contro il 12,6% dell’Italia. Questo indica non solo la presenza di donne immigrate nel mondo d’impresa, ma anche una capacità di assumere un ruolo attivo e competitivo all’interno del mercato locale.



Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia, dichiara: “CNA Imperia da sempre promuove l’integrazione, non solo dal punto di vista lavorativo ma anche sociale. La crescita dell’imprenditoria femminile immigrata nel nostro territorio non è solo un numero positivo, ma una conferma del valore delle persone che investono nel proprio futuro e in quello della nostra comunità. È un fenomeno che dobbiamo sostenere con politiche di accompagnamento, formazione e accesso al credito, per valorizzare al meglio queste potenzialità”.

CNA Imperia ribadisce la propria attenzione ai percorsi di integrazione socio-economica, con iniziative mirate di supporto alle imprenditrici e agli imprenditori stranieri, attraverso sportelli dedicati, percorsi formativi e sinergie con istituzioni e partner del territorio.