Bordighera, ARTE conclude i lavori sugli immobili: oltre 360 mila euro investiti. Scajola: “Interventi strategici per la qualità abitativa”

Si sono conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà di ARTE Imperia situati in via Genova e via Allavena, nel Comune di Bordighera. I lavori, per un importo complessivo superiore a 260 mila euro, si aggiungono agli interventi già realizzati nel corso del 2024 per oltre 104 mila euro, portando l’investimento complessivo nel biennio a più di 360 mila euro.



Gli interventi hanno riguardato il ripristino e la messa in sicurezza degli edifici, con l’obiettivo di migliorare la durabilità delle strutture, aumentare la sicurezza complessiva e valorizzare le parti comuni. I lavori hanno interessato il recupero delle superfici esterne danneggiate, come parapetti, balconi, terrazzi e cornicioni, con il risanamento degli intonaci e la successiva tinteggiatura. Contestualmente è stata effettuata la sostituzione dei pluviali, migliorando il corretto deflusso delle acque meteoriche.



Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione delle infiltrazioni, attraverso interventi di impermeabilizzazione delle fioriere e dei canali di gronda, oltre al miglioramento dei sistemi di smaltimento dell’acqua piovana. Il programma dei lavori ha previsto, inoltre, interventi di manutenzione e tinteggiatura di alcune parti comuni interne e di quelle esterne, il rinnovo di serramenti e portoni condominiali, l’installazione di linee vita sulle coperture e il trattamento protettivo delle pensiline.



Le opere realizzate consentono un significativo miglioramento delle condizioni di sicurezza, conservazione e decoro del patrimonio immobiliare, confermando l’impegno di Regione Liguria e ARTE Imperia nella valorizzazione e manutenzione dell’edilizia residenziale pubblica.



“Regione Liguria lavora costantemente per migliorare il patrimonio immobiliare a disposizione delle Arte – spiega l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola -. Qui a Bordighera abbiamo riqualificato due immobili importanti, elevando la loro qualità funzionale ed estetica a favore degli assegnatari che li abitano. Un’opera strategica che si affianca a tutte quelle che, nell’intero territorio provinciale, stiamo portando avanti con Arte Imperia attraverso investimenti economici che non hanno precedenti storici. Nel solo 2025 abbiamo, infatti, stanziato 10 milioni di euro in tal senso e altri 6,5 milioni sono già programmati per l’anno appena iniziato. Segno tangibile di un impegno concreto che, da ormai diversi anni, contraddistingue il nostro lavoro in materia di edilizia e politiche abitative”.



Conclude l’amministratore unico di ARTE Imperia, Antonio Parolini: “La conclusione di questi lavori rappresenta un ulteriore passo nel percorso di manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare gestito da ARTE Imperia. Gli interventi effettuati consentono di migliorare la sicurezza degli edifici e la qualità delle parti comuni, contribuendo in modo concreto al benessere degli affidatari e a una migliore vivibilità degli spazi. L’investimento complessivo sugli immobili di Bordighera, che tra il 2024 e il 2025 supera i 360 mila euro, testimonia l’attenzione costante, condivisa con l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola, verso il mantenimento e il miglioramento dell’edilizia residenziale pubblica”.