Camporosso, Maurizio Morabito chiude la campagna elettorale con due appuntamenti (Video)

"Siamo ormai alla fine della campagna elettorale che è stata per me entusiasmante, intensa e ricca di emozioni. Invito tutti i cittadini questa sera alla chiusura della campagna elettorale alle 18 ai giardini pubblici a Camporosso Mare e alle 20 in piazza Marconi al Bar Cucaracha a Camporosso" - dice il candidato sindaco a Camporosso Maurizio Morabito che questa sera chiuderà ufficialmente la sua campagna elettorale con due appuntamenti.

Si presenta alle prossime elezioni amministrative, in programma l'8 e il 9 giugno, con la lista “SiAmoCamporosso”. "Con i miei candidati abbiamo fatto una campagna elettorale porta a porta" - sottolinea Morabito - "Siamo riusciti ad ascoltare tutte le esigenze e le problematiche dei cittadini".

"C'è aria di cambiamento" - afferma Morabito - "Io e la mia squadra siamo pronti a migliorare la vita dei cittadini".