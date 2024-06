Camporosso, con due appuntamenti Maurizio Morabito chiude la campagna elettorale (Foto e video)

"Oggi ci troviamo qui al termine di una campagna elettorale entusiasmante, intensa e ricca di emozioni. Ho incontrato tanti cittadini ho sentito una profonda gratitudine e un grande orgoglio per tutto ciò che ho realizzato in questi 10 anni come amministratore". Con queste parole il candidato sindaco a Camporosso Maurizio Morabito chiude la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative, in programma l'8 e il 9 giugno.

Morabito e la sua lista “SiAmoCamporosso” hanno incontrato, per l'ultima volta prima delle votazioni, la cittadinanza in due appuntamenti: ai giardini pubblici a Camporosso Mare e in piazza Marconi al Bar Cucaracha a Camporosso. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il consigliere comunale Roberto Parodi, l'assessore regionale Marco Scajola, il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi e l'assessore Antonino Fazzari. "Dal primo giorno, ci siamo lanciati in questa avventura con l'obiettivo di portare un cambiamento reale, di dare voce alle nostre comunità e di costruire un futuro migliore per tutti e posso dire con certezza che abbiamo fatto molto di più: abbiamo creato un gruppo pieno di speranza, di passione e di impegno civico che continuerà a vivere oltre questa campagna elettorale" - sottolinea Morabito - "Il nostro percorso è stato segnato da incontri straordinari, con una grande partecipazione senza precedenti. Vedi la raviolata con la presenza che ha superato le 500 di sostenitori e amici. Abbiamo ascoltato le esigenze, le speranze e le preoccupazioni di ogni singola persona che abbiamo incontrato. E queste storie ci hanno ispirato, ci hanno motivato e ci hanno spinto a dare il massimo, giorno dopo giorno".

"Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario viaggio. I sostenitori che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie, il team che ha lavorato instancabilmente dietro le quinte, e tutti voi che avete creduto nel nostro progetto. Senza di voi, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile" - afferma Morabito - "Abbiamo dimostrato che l'unione fa la forza, che la partecipazione attiva può fare la differenza e che, insieme, possiamo costruire una realtà migliore. Indipendentemente dal risultato finale, il vero successo di questa campagna è stato vedere la passione e l'entusiasmo che abbiamo suscitato nelle persone. Il nostro impegno non finisce qui. Continueremo a lottare per i valori in cui crediamo. Grazie di cuore a tutti voi. Il futuro è nelle nostre mani e, insieme, sono certo che riusciremo a realizzare grandi cose. Perché io sì amo Camporosso e noi siamo Camporosso".