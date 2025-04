Consiglio comunale, Vallecrosia approva le tariffe 2025 della Tari (Foto)

Approvate in consiglio comunale a Vallecrosia nonostante quattro voti contrari, le tariffe 2025 della Tari, la tassa sui rifiuti.

Passa la presa d'atto del piano economico finanziario Pef 2025. "Quest'anno non è stato necessario fare il piano economico finanziario Pef" - fa sapere il sindaco pro tempore Marilena Piardi - "Non si prevedono aumenti. Per quanto la riduzione dell'Isee, adesso Arera ha fatto una disposizione e l'ha portata d'ufficio al 25 per cento. Abbiamo fatto richiesta per avere la riduzione del 30 per cento ma non abbiamo ancora avuto una risposta. Siamo in attesa di nuovi dettagli".

E' nata, nel corso della seduta, una discussione sulla gestione della raccolta differenziata. "Abbiamo ascoltato dal sindaco facente funzioni su quella che era stata la richiesta in base alle riduzioni riguardo alla Tari. E' un argomento che riempie i banchi del consiglio comunale e non solo da diverso tempo, non soltanto per quanto riguarda la riduzione" - dice il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - "E' una tariffa che purtroppo continua a pagare lo scotto della gestione malsana del servizio, dovuta in parte dall'inciviltà dei cittadini e dall'altra in parte dalla gestione di chi è seduta tra i banchi della maggioranza. Il piano economico finanziario riguarda una serie di elementi tra i quali il costo che questo ente deve sostenere. La mala gestione del servizio ha creato una serie di disagi non soltanto al cittadino ma bensì anche alla natura della tariffa perché se noi dobbiamo pagare una tariffa parimentrata al costo dello smaltimento dei rifiuti non possiamo pagare anche il costo del vicino. Ciò è dovuto al rinomato turismo del rifiuto. Iniziando la raccolta differenziata nella parte alta della città chi scende dalla vallata lascia i rifiuti nel centro città. Inoltre mancano le isole ecologiche. Serve rigidità nei controlli. Si avvisa, uno, due o tre volte ma alla quarta il cittadino che sbaglia deve essere castigato. Essendo una materia importante sulla quale poco si è detto, voteremo sicuramente contro queste tariffe perché è inaccettabile che si arrivi a questa situazione ed è inaccettabile il silenzio del sindaco facente funzione".

"Anche il turismo del rifiuto è tema. Prendiamo atto di quelle che sono le tariffe ma di fatto sono determinate da scelte. Se noi non siamo in grado di toccare le tariffe della Tari è perché di fatto abbiamo sbagliato negli anni" - afferma il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada - "Siamo l'unico comune del territorio di non essere partiti con la raccolta differenziata e decidiamo di partire in estate e dal centro storico, prendendo così i rifiuti di Camporosso e Bordighera. Siamo l'unico comune che continua a subire multe da Regione Liguria. Quello che succede oggi dipendono da scelte fatte due anni fa. Prima o poi arriveranno le isole ecologiche nel Pnrr che andranno ad aiutare le isole ecologiche che abbiamo tenute ferme nel resto della città. Di fatto, non se ne è azzeccata una".

"Noi voteremo contro" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Paolo Cuneo.

"C'è l'approvazione delle tariffe 2025 e quindi non si può non parlare dei rifiuti" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti - "L'azienda purtroppo oggi è in difficoltà a rispettare i servizi, abbiamo visto che effettivamente mancano alcune isole ecologiche. Ci sono state segnalate difficoltà nel conferimento dei rifiuti nelle ecoisole e nel tempo. Il turismo dei rifiuti è stato oggetto di diverse segnalazioni da parte nostra. C'era stato spiegato che attraversa questa pratica veniva sanzionato chi veniva colto in fragrante nel cattivo conferimento dei rifiuti. Abbiamo l'onere di sorvegliare quelle aree. Da parte nostra risulta necessario sollecitare questo tipo di atteggiamenti".