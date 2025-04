Ventimiglia, dinamiche locali e grandi opere: Vassallo (FI) incontra il sindaco Di Muro (Foto)

Nei giorni scorsi, infatti, Vassallo, insieme al segretario cittadino di Forza Italia a Ventimiglia Gabriele Amarella , si è confrontato con Di Muro sulle principali dinamiche locali riguardanti il territorio della città, con un focus particolare sulle opere infrastrutturali, come la ricostruzione della passerella Squarciafichi, che rivestono un'importanza cruciale per il futuro della città e sono stati discussi progetti di grande rilevanza che potrebbero trasformare e migliorare la città, con particolare attenzione al piano di sviluppo urbano, alla mobilità e alle potenzialità di crescita economica.

"L'incontro con il sindaco Di Muro è stato estremamente produttivo" - dichiara il segretario cittadino Gabriele Amarella - "Abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci su tematiche fondamentali per il futuro di Ventimiglia, e, in particolare, sulle grandi opere che segnano un punto di svolta per la città. Forza Italia continua nella sua attività amministrativa ed è impegnata per realizzare questi progetti vitali per il territorio".