"SìAmoCamporosso", il candidato sindaco Maurizio Morabito presenta la sua squadra (Foto)

"Se immagino il futuro della mia città penso che il presente sia la base da cui partire, il primo passo verso nuovi obiettivi e con il vostro sostegno costruiremo il futuro che meritiamo. Siamo Camporosso e io Sì Amo Camporosso!" - dice il candidato sindaco a Camporosso Maurizio Morabito, che presenterà ufficialmente la sua squadra in vista delle prossime elezioni comunali in programma l'8 e il 9 giugno.

I candidati della lista “SiAmoCamporosso”, con la quale Morabito si presenterà, verranno svelati domenica prossima, il 21 aprile. "Due momenti importanti che offrono l'opportunità ai cittadini di conoscere i candidati e le proposte per il futuro della nostra città" - fa sapere il candidato a sindaco Maurizio Morabito.

Gli appuntamenti saranno domenica alle 11 ai Giardini Pubblici di Camporosso Mare e alle 16 in piazza Garibaldi a Camporosso. Per l'occasione saranno presenti anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale Marco Scajola. "I cittadini sono invitati a partecipare e a prendere parte a questo momento di confronto, di ascolto e di condivisione per la crescita della nostra città perché noi SiAmo Camporosso" - sottolinea Morabito.