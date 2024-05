Elezioni Sanremo: endorsement di Scajola per Mager, Progetto Comune "Noi l'unica alternativa senza compromessi"

“Alternativa significa soprattutto contrapposizione alle logiche del potere subite in questi anni, progetti diversi in totale discontinuità con il passato. Una frattura, per una politica di servizio al cittadino e alle numerose criticità accumulatesi nelle ultime amministrazioni”.

Interviene in questo modo ‘Progetto comune’, lista che sostiene la candidatura di Fulvio Fellegara alle prossime elezioni Amministrative di Sanremo. “Nell'attuale quadro elettorale – prosegue - emerge chiara la visione di futuro auspicato dalle liste che sorreggono il Candidato Mager. Continuità delle politiche di Biancheri. Un Biancheri evanescente negli ultimi mesi, se non per presentare un bilancio amministrativo e produrre un libercolo come spot elettorale, ma assente dalla manifestazione del 25 Aprile già da troppo tempo. Privatizzazioni, estreme confidenze con i soliti volti noti del mondo affaristico-speculativo, con l'appoggio politico e personale di un Sindaco di Imperia, con deliri di onnipotenza su tutta la provincia. Lo stesso Scajola che era Ministro degli Interni ai tempi del G8 a Genova, delle case romane ‘a sua insaputa’ delle amicizie, quanto meno discutibili. Lo stesso Sindaco di Imperia che ha contribuito al dissesto di Riviera Trasporti, di Rivieracqua, e grande sostenitore della privatizzazione dell'acqua pubblica. Personaggio passato alle cronache per la sua arroganza politica. Anche se le cronache ci dicono che il primo endorsement incassato dal candidato Alessandro Mager è stato quello del Presidente Toti, che tanto tempo ha dedicato al depauperamento sfrenato della sanità pubblica, incrementando quella privata (ricordiamo che ha dovuto sacrificare tre Direttori Generali Asl 1 prima di convocare a tempo determinato il direttore Stucchi, per riuscire a privatizzare il Saint Charles)”.

“Sono state scelte probabilmente obbligate quelle fatte da Mager – termina ‘Progetto Comune’ - privato dell'appoggio dei partiti politici, dove il suo potenziale elettorato di destra farà probabilmente una scelta politica coerente con Rolando, mentre quello più moderato infastidito dagli scheletri nell'armadio di Mager potrebbe realmente trovare un'alternativa in un Fulvio Fellegara da decenni impegnato, giovane, pulito, senza compromessi”.