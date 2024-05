Elezioni Sanremo: Gianni Rolando e Daniela Patrucco incontrano i commercianti per la questione lavori

La Dott.ssa Daniela Patrucco , esponente della coalizione a sostegno di Gianni Rolando, organizza un aperitivo in Piazza Eroi Sanremesi facendosi portavoce di un problema molto sentito dai commercianti, ovvero il danno economico derivante dai lavori attualmente in corso. Il focus su questa problematica è stato ed è oggetto di continui confronti con il candidato sindaco, il quale ha avanzato alcune proposte che potrebbero migliorare la complicata situazione venutasi a creare, che ha già colpito duramente le attività commerciali della zona.

Sollevamento dal pagamento del suolo pubblico, sgravi fiscali a fronte di riduzione di reddito come da 740, dilazione nei pagamenti fiscali e non da ultimo la reale possibilità di avere ristori, sono tra le principali proposte di cui si parlerà Venerdì 24 maggio alle ore 19:30, nel corso dell'evento che avrà luogo in Piazza Eroi Sanremesi.