Elezioni Amministrative: Fulvio Fellegara “Se parliamo di turismo dobbiamo porre il tema della permanenza media”

La permanenza media dei turisti a Sanremo è attualmente di soli due giorni e mezzo. Con un dato così basso, è impossibile creare lavoro stabile. Le statistiche recenti sull'occupazione rivelano che il 91,8% delle assunzioni avvenute a Sanremo è a tempo determinato, con prevalenza di lavoro stagionale, apprendistato, somministrato, associato in partecipazione e collaboratori.

"Sanremo ha un potenziale turistico immenso, ma senza un'adeguata programmazione produce solo precariato. I giovani, senza opportunità stabili, sono costretti a lasciare la città. Chi resta, spesso non può permettersi di costruire una famiglia per mancanza di basi economiche solide!”. Interviene così Fulvio Fellegara, candidato a sindaco del centrosinistra.

“Uno degli errori più gravi delle amministrazioni precedenti – prosegue - è la mancanza di una visione a lungo termine sul turismo. Non c'è mai stato un assessore al Turismo che abbia parlato della permanenza media. È una grave mancanza che dimostra l'incapacità di pianificare per il futuro”.

La soluzione proposta da Fellegara si basa sull'incremento della permanenza media attraverso la cultura e una programmazione di eventi di lunga durata: "Il turismo culturale funziona tutto l'anno e produce lavoro stabile," spiega. "Manifestazioni di più giorni, promosse nel circuito europeo con almeno un anno di anticipo, sono fondamentali per attirare visitatori e farli restare più a lungo”.

Fellegara conclude ribadendo il suo impegno per un turismo che non sia solo una fonte di guadagno immediato, ma un volano per l'occupazione stabile e il benessere dei cittadini: "Sanremo deve diventare una destinazione internazionale del turismo culturale, capace di attrarre visitatori tutto l'anno e di creare un'economia sostenibile e duratura."