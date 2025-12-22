Sanremo, chiusura d’anno in consiglio comunale: basi per il 2026 tra DUP, bilancio e nuova giunta

Titoli di coda per il 2025 della politica sanremese, con la convocazione dell'ultimo consiglio comunale dell'anno, attraverso il quale si getteranno le basi per l'attività del 2026: l'assise odierna sarà infatti quella in cui verranno discussi e presumibilmente approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, che definisce gli indirizzi strategici e operativi dell’amministrazione comunale per il prossimo triennio, seguito a ruota dal bilancio di previsione 2026-2028.

Due pratiche molto importanti per la città che verranno esposte all'aula dal sindaco Alessandro Mager: come noto infatti è il primo cittadino ad aver preso la delega al bilancio dopo il rimpasto di giunta che ha visto Silvana Ormea subentrare a Giuseppe Sbezzo Malfei, con la surroga conseguente di Giuseppe Faraldi per Sanremo al Centro. Dopo il breve consiglio straordinario di lunedì 15 l'amministrazione tornerà quindi a riunirsi per la prima volta con la nuova composizione, con un nuovo assessore alle attività produttive e al personale e un altro, ad interim, al bilancio (appunto il sindaco). Sarà inoltre la prima convocazione dopo le elezioni provinciali, nel corso di cui rpoprio Mager è stato eletto tra i consiglieri nella lista a sostegno di Claudio Scajola, argomento che sarà con ogni probabilità oggetto di confronto all'interno della riunione, considerando anche come proprio il sindaco, durante il consiglio del 24 novembre, toccò l'argomento del trasporto pubblico, a seguito di osservazioni dell'opposizione.

Altri ordini del giorno dell'assise saranno: l’aggiornamento del regolamento per la pianificazione degli impianti di diffusione radiotelevisiva e di telefonia pubblica, ai sensi della normativa regionale vigente; la modifica del Regolamento Edilizio Comunale conseguente all’entrata in vigore della Legge n. 105/2024, cosiddetta “Salva Casa”; l’approvazione della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 2 Sanremese.