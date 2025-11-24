 / Politica

Sanremo, Mager promette impegno sul trasporto locale: “Se eletto in Provincia, priorità a Riviera Trasporti”

Nel corso del consiglio comunale di Sanremo, in seguito a osservazioni dai banchi dell'opposzione, il sindaco promette impegno sulla questione del trasporto pubblico locale

"Se dovessi essere eletto in provincia avrò un occhio di riguardo alla questione trasporto locale". A dirlo è il sindaco di Sanremo Alessandro Mager che, nel corso del consiglio comunale, ha risposto alle osservazioni arrivate dai banchi dell'opposizione, in particolare dai consiglieri Massimo Rossano e Daniele Ventimiglia, che sono tornati sulle difficoltà che il trasporto pubblico provinciale sta attraversando.

"Noi non siamo per nulla soddisfatti della questione Riviera trasporti. Abbiamo già presentato lettere alla società in particolare per due periodi: quello di agosto e del mese scorso. Ci hanno poi fatto sapere che ci sono stati dei problemi di carenza di veicoli".

Le dichiarazioni del primo cittadino arrivano a fronte della sua candidatura a sostegno del candidato e presidente uscente Claudio Scajola. Una dichiarazione a cui ha risposto il consigliere Rossano: "Ho apprezzato molto la sua messa in gioco, preché credo che Sanremo debba avere un interlocutore in provincia. Le stesse dichiarazioni del sindaco sono importanti, e sono anche un invito a votare per lui. Sarà importante portare le istanze del Comune anche alla provincia e la figura del sindaco è forse la migliore in tal senso. Sappiamo cosa è successo con Riviera Trasporti e oggi siamo qui con una percentuale bassissima e un servizio altrettanto basso"

Elia Folco

