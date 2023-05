Ventimiglia: ballottaggio, fumata nera dalla riunione dei Frontalieri. Ieri sera quella di Federazione Civica

Sarà sicuramente un fine settimana di febbrili consultazioni, con voci che si rincorrono nei corridoi della politica ventimigliese, ad una settimana o poco più dal ballottaggio che vedrà contrapposti Flavio Di Muro e Gabriele Sismondini, candidati alla carica di sindaco della città di confine.

E le voci confermano telefonate, incontri più o meno segreti e anche ‘offerte’ da entrambi gli schieramenti a chi ha in mano, sulla carta, una bella porzione di voti che potrebbe spostare la bilancia dall’una o dall’altra parte. Le voci parlano di offerte di ‘poltrone’, sia di governo che di sottogoverno ma, come è normale che sia, nessuno conferma anche dietro le smentite si cela spesso un sorriso che lascia trasparire anche qualche bugia.

Ma si sa, la campagna elettorale è anche questa ed è assolutamente normale che, chi ha bisogno di voti per puntare alla gestione del Comune nei prossimi 5 anni, debba scendere a patti con chi le preferenze ha dimostrato di averle e di poterle mettere sul tavolo. In ballo ci sono circa 3.600 voti, molti più dell’intera coalizione di Sismondini e poco meno di quella di Di Muro.

Mentre Maria Spinosi ha già ufficializzato di aver lasciato margine di scelta a chi l’ha sostenuta al primo turno, rimangono tre gli schieramenti che potrebbero sostenere Di Muro o Sismondini.

Goivedì sera si è svolta una riunione della lista dei frontalieri, che ha visto candidato Roberto Parodi. Sembrava potesse essere la riunione decisiva per prendere una decisione e, invece, per ora si è registrato un nulla di fatto. La lista, che ha portato a casa il 7% dei voti al primo turno, ha deciso di rinviare la scelta anche se, non è ancora detto che questa arriverà, visto che potrebbe anche essere deciso di lasciare la decisione a ogni singolo elettore.

E chissà che una decisione non possa arrivare dalla riunione di ieri sera di ‘Federazione Civica’ e ‘Ventimiglia nel cuore’, le due liste che hanno sostenuto Tiziana Panetta al primo turno e che si riunisce per capire il da farsi. Difficile che accada visto che un po’ tutti gli interessati confermano che il tempo per decidere c’è ancora e altri sostengono che le decisioni definitive potrebbero essere prese anche in dirittura d’arrivo.

Capitolo a parte per le liste che hanno sostenuto l’ex sindaco Gaetano Scullino. In questo caso la riunione è prevista per lunedì o martedì, anche se trapelano indicazioni (partite dallo stesso leader della coalizione) che vanno verso il candidato Sismondini. Manca una decisione definitiva ma l’indirizzo sembra proprio quello, nonostante si tratti di liste che, di fatto, sono ispirate al centrodestra.