Elezioni comunali, il candidato sindaco Maurizio Morabito presenta la sua squadra: "SìAmoCamporosso" (Foto e video)

"Oggi mi presento e presento la mia lista: 'SìAmo Camporosso'. Una lista civica formata da sei uomini e sei donne. Sono tutti radicati nel territorio, dalle frazioni al mare. I candidati hanno competenze, esperienze, innovazioni, sono collaborativi e determinati. Sono valori importanti per riuscire a formare una squadra adatta per andare ad amministrare Camporosso. Sono persone che credono nel cambiamento. Se otterremo la fiducia dei nostri concittadini lavoreremo, con passione e dedizione, per rendere Camporosso un luogo migliore, soprattutto per le generazioni che verranno, affrontando le sfide e valorizzando le opportunità che la città offre facendo la differenza" - dice il candidato sindaco a Camporosso Maurizio Morabito presentando la sua squadra in vista delle prossime elezioni comunali in programma l'8 e il 9 giugno.

I candidati della lista “SiAmoCamporosso” sono stati svelati e presentati, in mattinata, ai tanti cittadini che si sono riuniti nei giardini pubblici di Camporosso Mare. Dodici le persone al fianco di Morabito: la 56enne Micaela Anceresi, impiegata di un ente locale e laureata in scienze politiche; la 48enne Domenica Arsì, impiegata nel settore del commercio e con diploma da segretaria d’azienda; il 58enne Marco Bertaina, che è stato sindaco dal 1999 al 2009 e ha un diploma di Istituto Tecnico Attività Sociali; il 56enne Davide Cappello, chef di cucina e commerciante con diploma di Istituto Tecnico Attività Ricettive Alberghiere; il 43enne Daniele Cutrona, tecnico specializzato con licenza media; la 42enne Teresa Di Geso, direttrice postale con diploma di Istituto Tecnico Ragioneria; la 63enne Roberta Fazio, imprenditrice agricola con diploma di Istituto Professionale di Stato per il commercio; la 55enne Barbara Laura, insegnante con diploma di Istituto Magistrale; il 56enne Gelsomino Lucanto, libero professionista con diploma di Istituto Tecnico Geometra; il 49enne Rocco Angelo Oliva, imprenditore agricolo con diploma d'Istituto Tecnico Agrario; la 45enne Emanuela Polidori, formatrice e consulente ambientale con diploma in scienze naturopatiche e il 49enne Gianmario Scarfò, artigiano edile con licenza media.

Un momento di ascolto e di condivisione durante il quale sono state illustrate anche le proposte e gli obiettivi per il futuro della città. "Per nove anni ho fatto il vicesindaco e, nell'ultimo anno, il consigliere comunale. La mia candidatura è stata scelta dai cittadini. Una scelta che non è arrivata dall'alto ma dalla nostra comunità e tutti i giorni me lo dimostrano con gesti di stima e bellissime parole" - afferma Morabito - "Il nostro programma elettorale ha diversi punti, tra i quali la valorizzazione della spiaggia, la sicurezza stradale e del territorio, la scuola e le frazioni. A Camporosso c'è bisogno di parcheggi e inizierei dal parcheggio sterrato che abbiamo qui vicino che può diventare seminterrato con un solettone per riuscire a ridare ai ragazzi un campetto multifunzionale. Continueremo a fare la manutenzione patrimonio e ad avere sempre un occhio di riguardo sulla scuola, che sono per noi temi importanti. Se immagino il futuro della mia città penso che il presente sia la base da cui partire, il primo passo verso nuovi obiettivi e con il sostegno dei cittadini costruiremo il futuro che meritiamo".

Tra i presenti vi erano pure diversi amministratori locali e l'assessore regionale Marco Scajola. "Morabito è un amico ma soprattutto è un uomo che ama il suo paese" - afferma l'assessore regionale Marco Scajola - "Non ho mai visto una persona così dedita al suo territorio. E' una persona seria, semplice, leale, che vuole bene al suo territorio e che si impegna davvero per il bene della comunità e del territorio. Sono qui per sostenerlo perché ritengo che possa essere un ottimo sindaco".

Nel pomeriggio, alle 16, i candidati verranno presentati ai cittadini in piazza Garibaldi a Camporosso. Per l'occasione sarà presente anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Seguirà un rinfresco.