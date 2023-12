Camporosso, si avvicina il Natale: gli auguri del candidato sindaco Maurizio Morabito (Foto)

"Cari cittadini, in questo periodo di festa, vorrei esprimere il mio più sincero augurio di serenità, gioia e prosperità per voi e le vostre famiglie". Con queste parole il consigliere comunale e candidato sindaco di Camporosso alle amministrative 2024, Maurizio Morabito fa gli auguri ai cittadini in vista delle festività natalizie.

"Che le festività siano un momento di riflessione, solidarietà e speranza per costruire insieme un futuro migliore per la nostra comunità" - sottolinea - "Buone feste a tutti voi!".