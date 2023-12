Maurizio Morabito si candida a sindaco con "SìAmo Camporosso" (Foto e video)

Maurizio Morabito si candida a sindaco di Camporosso. Lo ha annunciato questa mattina durante una conferenza stampa: "La mia candidatura è stata scelta dai cittadini nel momento in cui mi hanno attribuito 1018 preferenze alle elezioni comunali del 2019" - ha detto Maurizio Morabito - "Scelta che non è arrivata dall'alto ma dalla nostra comunità e tutti i giorni me lo dimostrano con gesti di stima e bellissime parole".

Per l'occasione ha presentato anche il simbolo della lista civica e lo slogan. "E' con grande entusiasmo che oggi presentiamo il simbolo della nostra lista civica e il mio slogan per le prossime elezioni comunali" - ha sottolineato Maurizio Morabito - "Un simbolo che vuole esprimere il profondo attaccamento alla nostra comunità già a partire dalla scelta dei colori: il blu e il rosso che rappresentano Camporosso e l'arancione che ha per me un significato personale importante che spiegherò durante la campagna elettorale. Il mio slogan è 'al servizio del cittadino sempre!' che è quello che faccio ormai da quasi 10 anni e tanti cittadini me lo riconoscono. La scritta che campeggia all'interno del logo può avere una duplice lettura: 'Sì, amo Camporosso' e 'Siamo Camporosso' entrambe le espressioni esprimono i nostri sentimenti verso il paese di cui ci sentiamo parte viva. Non sono, quindi, solo uno slogan ma rappresentano un preciso impegno a promuovere e migliorare il luogo che consideriamo a pieno titolo casa nostra. Lavoreremo per questo con passione e dedizione affrontando le sfide e valorizzando le opportunità che Camporosso offre. Insieme possiamo costruire la forza che orienterà il destino della nostra città. E' un invito a tutti i cittadini di Camporosso a sostenerci nello sforzo per costruire un futuro migliore".

"Mi presenterò con una lista civica e con persone che preparate e che hanno esperienza" - svela il 54enne frontaliere, ex vicesindaco e attuale consigliere comunale di Camporosso - "Abbiamo aperto un point in via Vittorio Emanuele 134. Il nostro impegno va ben oltre le elezioni. Se otterremo la fiducia dei nostri concittadini lavoreremo per rendere Camporosso un luogo migliore, soprattutto per le generazioni che verranno".