Sanremo: nuova pavimentazione sul piazzale del santuario Madonna della Guardia, approvato il progetto da 50 mila euro

Un nuovo quadro economico, rivisto per un mero errore materiale, un progetto approvato e un affidamento diretto per rispettare i tempi dettati dalla Diocesi. Possono così finalmente partire i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale e la razionalizzazione del sistema di raccolta delle acque bianche al Santuario Madonna della Guardia di Poggio, un angolo particolarmente apprezzato da residenti e turisti anche per la sua vista panoramica sulla città.

Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno recentemente approvato il progetto da 53 mila euro per la sistemazione dell’area attorno alla chiesa, già al centro di polemiche qualche tempo fa per via della rimozione di alcuni alberi.

I lavori prevedono la sistemazione della pavimentazione attorno alla chiesa oltre alla messa in sicurezza del sistema per lo smaltimento delle acque.