Sanremo: dopo anni a secco la casetta dell’acqua alla Foce torna in funzione

Erano passati anni dall’ultima goccia erogata dalla casetta dell’acqua della Foce, installata due passi dal supermercato di zona. Poi lo stop seguito da mesi di abbandono e inevitabile degrado della struttura nata con l’intenzione di dare ai residenti la possibilità di riempire borracce e bottiglie a prezzi a dir poco convenienti. Un’altra arma nella lotta alla plastica.

Ora la casetta dell’acqua è tornata in funzione. È servito l’intervento dell’assessore all’Ambiente, Sara Tonegutti, con il Comune di Sanremo e Amaie Energia per far ripristinare il servizio che ora è nuovamente a disposizione dei residenti: 10 centesimi per un litro di gasata, 5 centesimi per un litro di naturale.

Qualche anno fa Sanremo aveva conosciuto le casette dell’acqua anche in altre zone della città, ma poi l’idea (indiscutibilmente buona) era lentamente andata a scemare sino all’ultima superstite, proprio quella della Foce. Poi anche l’ultima era caduta nell’abbandono più totale. Ora una prima ‘bandierina’ sembra essere tornata, la speranza è che la futura amministrazione comunale possa prenderla come spunto per installarne altre.