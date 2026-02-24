Ventimiglia, convenzioni e piano di Protezione civile tra i punti del prossimo consiglio comunale

Convenzione dell'ambito territoriale sociale per la gestione associata del sistema integrato dei servizi sociali comunali, convenzione triennale con Arte Imperia e aggiornamento del piano di Protezione civile comunale tra i punti del prossimo consiglio comunale di Ventimiglia convocato, in seduta pubblica straordinaria, giovedì 26 febbraio alle 19.

Sei saranno, infatti i punti all'ordine del giorno. Dopo la lettura e l'approvazione dei verbali del 29 gennaio 2026 e le comunicazioni del sindaco sbarcheranno question time, mozioni, interpellanze ed interrogazioni.

Inoltre, verranno discusse tre pratiche da approvare: la convenzione dell'ambito territoriale sociale n. 1, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, per la gestione associata del sistema integrato dei servizi sociali comunali e atto di delega della funzione di ente capofila al comune di Ventimiglia; la bozza di convenzione triennale fra il comune di Ventimiglia e l'azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Imperia per l'affidamento ad Arte Imperia di funzioni di competenza comunale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica - provvedimenti conseguenti e l'aggiornamento del piano di Protezione civile comunale.