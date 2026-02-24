Sanremo, polemiche per la chiusura della ciclabile, Bellini sbotta: “Il Festival non si ferma per i capricci di pochi”

Nel pieno delle discussioni sulle misure adottate per gestire traffico e sicurezza durante la settimana del Festival, la chiusura temporanea della pista ciclo‑pedonale continua a far discutere. Dopo le critiche arrivate da AVS, M5S e FIAB, arriva la replica durissima del consigliere comunale Umberto Bellini, che non usa mezzi termini nel difendere la scelta dell’amministrazione.



"In questi giorni - dice Bellini - gli estremisti di sinistra di AVS ed i non si sa cosa siano politicamente M5S, insieme con questa FIAB, attaccano la decisione presa dall'amministrazione di chiudere temporaneamente, udite udite, dalle 16 alle 2 di mattina per la settimana del Festival la pista ciclo pedonale. Aldilà dell'orario di chiusura che sinceramente non capisco quale problema possa causare ai fruitori della pista, questi signori, così come noi cittadini di Sanremo, si devono ficcare in testa che tale è l'importanza di questa manifestazione qualche sacrificio lo si possa sopportare. Bene ha fatto il bravo assessore Sindoni a fare questa scelta, per cercare di alleggerire, per quanto possibile, il traffico in città, tenuto conto della situazione di piazza Eroi. Si mettano il cuore in pace questi signori, perché anche quest'anno il Festival sarà un grande successo. Alla faccia".