Festival di Sanremo, AVS contraria all'apertura della ciclovia ai mezzi motorizzati

Alleanza Verdi Liguria esprime forte contrarietà rispetto all' ipotesi di consentire il transito di veicoli motorizzati sulla ciclovia del Ponente in occasione degli eventi legati al festival di Sanremo.

"La ciclovia rappresenta una delle pochissime infrastrutture regionali dedicate in modo esclusivo alla mobilità leggera. In un territorio caratterizzato da congestione cronica e carenza di alternative alla mobilità su gomma costituisce un asse strategico per residenti e turisti. La novità introdotta dall' Amministrazione in occasione del Festival lascia spiazzati e contrariati. Data l'atavica mancanza di parcheggi nel centro cittadino, l'amministrazione comunale ha deciso di adibire a parcheggio le zone più periferiche al prezzo fisso di 20€ al giorno.

Data la lontananza di questi luoghi dal centro è stato pensato che fosse necessario un servizio di trasporto pubblico. La soluzione normale sarebbe stata quella di aumentare le corse degli autobus nelle tratte interessate. A Sanremo invece l'amministrazione ha scelto di approvare un piano di viabilità che permetterà alle navette e ai taxi di andare dalle 16 alle due di notte sulla pista ciclabile nel tratto da Arma a Pian di Poma. Si pone ovviamente un tema di sicurezza stradale: non ci pare che sia ancora stato specificato se ci sarà un percorso alternativo per ciclisti e pedoni che in questo momento possono solo percorrere l'Aurelia con i rischi che ne conseguono.

L' apertura della ciclabile, anche in via sperimentale e temporanea, comporta delle conseguenze significative. Oltre ai gravi rischi per la sicurezza già ricordati, noi riteniamo che si creerebbe un pericoloso precedente che rischierebbe di legittimare ulteriori chiusure o riconversioni future, snaturando progressivamente la funzione dell'infrastruttura. La gestione dei picchi di traffico legati a eventi non può tradursi nella sottrazione di uno spazio dedicato alla mobilità sostenibile. È necessario invece intervenire con una pianificazione strutturale della mobilità, rafforzando il trasporto pubblico, la gestione dei flussi e le soluzioni alternative alla circolazione privata".

Alleanza Verdi Sinistra chiede alla Regione e agli enti competenti di escludere la riconversione del tratto di ciclovia Arma- Pian di Poma a strada carrabile e di tutelarne in modo chiaro e definitivo la destinazione a mobilità dolce.