Sanremo, la segnalazione: "Via Dante, un intervento tardivo che non risolve le criticità"

Egregio Direttore,

dopo numerosi e ripetuti inviti, l’ennesima petizione e l’annuncio di un esposto alla Procura, il Comune di Sanremo ha provveduto oggi alla realizzazione del rialzo pedonale, come documentato nelle fotografie.

Questo intervento, tuttavia, non chiude la questione. Dai piani del Comune – non da valutazioni personali – via Dante Alighieri presenta diverse criticità che restano irrisolte. Soprattutto, i tempi con cui si è intervenuti sono tali da configurare un ritardo che, a mio avviso, rischia di trasformarsi in inadempienza. Non spetta a me stabilire responsabilità o attribuire colpe.

I ritardi nei lavori ai Giardini Regina Elena rappresentano un ulteriore esempio di quella che sembra essere una vera e propria “gara di lentezza” nella gestione degli interventi pubblici.

A ciò si aggiunge un aspetto non secondario: come si vede dalle immagini, colpire con il piccone le radici di un ficus secolare non appare un intervento particolarmente attento o rispettoso del patrimonio arboreo.

Non si tratta di fare polemica o di “fare i rompi scatole”, ma di constatare che, allo stato attuale, la situazione non sembra gestita nel migliore dei modi.

Ringrazio per la cortese attenzione.

A.C.